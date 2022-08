Viuda de Fer del Solar debe desalojar departamento; es de Ingrid Coronado

Según lo expresado por Claudia, Del Solar nunca le pagó una renta a Coronado por el lugar y ella tampoco se la pidió: "El departamento donde vivía Fernando, en Cuernavaca, está a nombre de Ingrid, y ahí vivía él con su esposa, la señora Anna Ferro. Ingrid no peleó para que se salieran ni él ni la señora, así que los dejó vivir ahí".

La especialista en leyes también recalcó que nunca hubo una transacción económica en cuanto al permiso que le dio la conductora a la pareja para que ocuparan el espacio, "ni le pagaban renta y la propiedad era de ella. (Anna) va a tener que entregarle la propiedad a Ingrid, no va a quedar de otra".

Ramírez lamentó que en todo lo sucedido la imagen más perjudicada ha sido la de su clienta, que siempre ha tratado de llevar todo por la vía más pacífica. "El 25 de enero del 2016, el señor Fernando demanda el divorcio a la señora Ingrid, pide que le pague el 20 o 30 por ciento de sus ingresos y que no salga del país".

Según Claudia, así fue como comenzó todo. Después llegó la decisión de la corte: "En el momento del juicio, se determina que el señor Fernando le pague a sus dos hijos las colegiaturas y el seguro de gastos médicos, desgraciadamente, un día dice que ya no y solamente le paga la colegiatura a uno de sus hijos".

La situación ya no cambió, puntualizó Ramírez: "Al día de hoy, el señor tiene un adeudo en el juzgado de más de 300 mil pesos por no haber pagado esa colegiatura", además de que quiso hacer una aclaración, "Ingrid no quiso demandar a Fernando por el pago de esa colegiatura".

También reveló que del Solar no cubrió las pensiones de sus hijos: "Él tenía la posibilidad económica de hacer frente a sus responsabilidades porque acababa de recibir dinero, sin embargo, tampoco lo puso en la mesa". Además también realizó otra acción de la que Coronado no había hablado.