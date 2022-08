Ingrid Coronado habla sobre la situación que vive tras muerte de Fer del Solar

Posteriormente, Ingrid prefirió no hablar de la relación que mantiene con la ahora viuda de su ex esposo. No obstante, explicó sus motivos para continuar el proceso legal en contra de Fer del Solar pese a su muerte.

“Pues sí, como digo, yo apuesto por lo legal, y así ha sido en todas las situaciones de mi vida. A mí me encantaría no estar en estas situaciones porque me cuesta un dineral, pero finalmente tengo que apostar por lo que para mí es lo justo, es lo que he hecho y es lo que seguiré haciendo.

Ingrid Coronado con sus tres hijos: Emiliano, Luciano y Paolo. (Instagram/ingridcoronadomx)

“Para mí no es la forma ‘litigar’ en los medios para arreglar las cosas. Para mí es importante demostrarle a mis hijos y a mi familia quién soy a través de mis actos. Siempre trato de hacer lo correcto, y eso es a lo que me abrazo y lo que me ayuda a salir adelante en cada paso de mi vida”, detalló.

Juntos fueron una de las parejas más queridas de la TV mexicana (Getty Images)

Finalmente, Ingrid Coronado recalcó que nunca demandó a Fer del Solar, destacando que fue hace seis años cuando él inició un proceso legal que recientemente se ventiló en los medios de comunicación y envió un contundente mensaje a la gente que la juzga sin conocer su caso. “Yo sé quién soy y no trato de aparentar nada”.