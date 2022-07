Ingrid Coronado revela cómo vivió la enfermedad y separación de Fer del Solar

Cuando finalmente se divorció de Fernando del Solar, situación que fue tanto o más mediática que la relación y el matrimonio con el argentino, Ingrid Coronado decidió guardar silencio, al pensar en el bienestar de sus hijos. Por eso, ahora logró poner sus ideas en orden y escribir el libro Mujerón, sobre su experiencia y el proceso que atravesó para llegar al punto en que se encuentra ahora.

“Por un lado, lo que yo quería era proteger a mis hijos y, por otro, también tenía miedo de hablar. Estamos en una sociedad en la que a las mujeres no se nos permite decir nuestra verdad. Después de muchas terapias, cursos, talleres, leía todos los libros que pude para sentirme mejor, me encontré en con la posibilidad de decir: ‘Ok, ahora sí estoy lista para hablar de mí’” y fue como tomé la decisión de escribir el libro que a mí me hubiera gustado leer”, comentó.

“Hoy puedo entender que lo que viví fueron consecuencia de mis decisiones, finalmente la vida me estaba enseñando algo, me estaba mostrando que yo podía hacer otras cosas, que le estaba dando mucha importancia a lo que la gente opinaba de mí”, aseguró Ingrid, y según le dijo a Isabel Lascuráin, ése ha sido uno de los mayores aprendizajes que ha tenido en su vida.

Ingrid Coronado (Instagram/Ingrid Coronado.)

“A través de esa experiencia tan dolorosa, aprendí a ponerme un impermeable hacía las opiniones ajenas y eso me acerca cada vez más a mí”, enfatizó.