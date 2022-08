Kim Kardashian y Pete Davidson ¿Qué pasó entre ellos?

Kim Kardashian y Pete Davidson se conocieron desde hace varios años, pero fue hasta octubre de 2021 que hubo un acercamiento. La empresaria reconoció en una entrevista que ella se acercó al comediante tras su debut en 'Saturday Night Live': “Hice 'SNL', y luego cuando nos besamos en una escena sentí una vibración… yo estaba como: 'Oh…tal vez solo tenga que probar algo diferente'”.

Kim Kardashian y Pete Davidson hicieron una interpretación de la princesa Jasmine y Aladdin en un sketch en el que compartieron un beso en una alfombra mágica. Aunque Pete no asistió al mismo after party que Kim, la empresaria no se dio por vencida y consiguió su teléfono y al año siguiente ya derramaban miel.

La pareja fue a un parque de diversiones donde fueron captados tomados de la mano mientras subían a una montaña rusa. Pese a que había varios rumores sobre su relación, amigos empezaron a confirmar el romance en noviembre de 2021, mismo mes que Kim viajó a Staten Island, Nueva York, donde tuvieron una cena privada.

Fue hasta marzo de 2022 que Kim Kardashian y Pete Davidson confirmaron su relación. La pareja hizo su debut en una alfombra roja en mayo. Se reveló que el comediante había añadido un par de tatuajes sobre su relación con la socialité.