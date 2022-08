Kim Kardashian reacciona al meme de Kanye West sobre su truene con Pete Davidson

Kim Kardashian criticó a Kanye West por publicar un meme "espantoso" en Instagram burlándose de su reciente ruptura con el comediante Pete Davidson, y le exigió que lo quite.

Una fuente cercana a la estrella afirmó a DailyMail que la protagonista de 'The Kardashians' no tolerará más las burlas y críticas de su ex esposo y papá de sus cuatro hijos, por lo que exigió a West que quite la publicación.