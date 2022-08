JK Rowling revela porqué no participó en el reencuentro de 'Harry Potter'

El reencuentro, titulado Return To Hogwarts, se estrenó el 1 de enero, pero lo más impactante para algunos seguidores de la saga fue la ausencia de la autora, aparte de la inclusión de varios fragmentos de antiguas imágenes de archivo.

Tras los rumores de que no se había pedido a Rowling que participara en el especial de reunión, la escritora habló después de todo un año; insistió en que simplemente rechazó la invitación para participar junto a las principales estrellas de la franquicia.

En declaraciones a Graham Norton en Virgin Radio, la autora puso fin a las especulaciones al insistir: "Me pidieron que participara y decidí no hacerlo. Se trataba de las películas, no de los libros, con toda la razón. Así que nadie dijo que no (lo hiciera). Me pidieron que lo hiciera y decidí no hacerlo".

La revelación de Rowling se produce después de que se enfrentara a intensas críticas por sus polémicos comentarios sobre la comunidad transgénero. La escritora fue acusada de transfobia después de discrepar de un titular de un artículo que hablaba de las "personas que menstrúan" y abordar la controversia en un largo ensayo en el que exponía sus creencias.



En junio de 2020, la autora explicó en Twitter el razonamiento de sus "polémicos" comentarios.

"Si el sexo no es real, no hay atracción por el mismo sexo. Si el sexo no es real, se borra la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial. Conozco y quiero a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas de ellas de hablar con sentido de sus vidas. Decir la verdad no es odioso", escribió.