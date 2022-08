Victoria, hija de Julio Iglesias y Miranda, reaparece guapísima en la playa

Fue el 20 de junio de 2021 la que, hasta hace algunos días, había sido la última publicación hecha por Victoria en su cuenta de Instagram. Se trata de una entrañable serie de fotografías que abre con una imagen de ella y su hermana gemela, de niñas, en un abrazo grupal con su famoso papá, y que recoge distintos momentos que muestran a Julio Iglesias en distintas facetas y situaciones.

Victoria Iglesias, hija de Julio Iglesias y Miranda (Instagram/Victoria Iglesias)

El post tuvo como objetivo felicitar al cantante español en el Día del padre. “Happy Father’s Day to the one and only. I love you”, escribió en inglés Victoria, para sumarse a la celebración y no volver a publicar nada en su perfil durante más de un año.