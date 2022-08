Joe Jonas se sincera sobre los retoques estéticos a los que se ha sometido

Por eso resulta muy sorprendente que el cantante Joe Jonas, haya aprovechado su última entrevista para revelar que él también forma parte de esta tendencia y que no se "avergüenza" en absoluto de hacer todo lo que esté en su mano para sentirse bien.

"La primera vez que lo hice estaba en Los Ángeles, y el procedimiento fue muy sencillo. En ningún momento sentí que me metía en algo muy serio. Me sentí cómodo y todo fue muy fácil. Fui con un amigo y al final yo también me apunté, por lo que no fue algo inducido por el estrés", contó a la revista People sobre el inicio de lo que ahora se ha consolidado como una de sus rutinas clave de belleza.

Dicen que Sophie Turner y Joe Jonas ya quieren ser papás de nuevo. (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

"Empecé a notar la diferencia, sobre todo en las líneas de expresión de la frente. Y dije: 'Ok, me gusta esto'", añadió sobre los buenos resultados que se desprenden del uso regular de cieyod tratamientos de belleza.

"Lo que aprecio más es que no tiene por qué ser demasiado. Son retoques muy sutiles. Me hace sentir bien. La gente podrá opinar y juzgar, pero en último término es algo que me hace feliz y eso es lo único que importa", argumentó sobre la necesidad de normalizar estas conductas.