Sergio Mayer dice que Natália Subtil debe buscar trabajo y no chantajear

¿Qué recomienda Sergio Mayer a Natália Subtil?

Mencionó que Natália Subtil “es una mujer de 34 o 35 años, que tiene un compromiso y una responsabilidad de buscar trabajo. No es hablar mal de las mujeres, al contrario, hay que ser objetivos, porque si hubiera algo que no está de acuerdo, ¿por qué no va con las autoridades?, si me explicó, o sea ¿por qué el estar constantemente presionando a través de los medios de comunicación?, y ¿por qué estar presionando y chantajeando con la niña?, eso no está correcto”, apuntó.

Natália Subtil con Mila. (Instagram/milamayersubtil)

Finalmente, dejó en claro que siempre hará todo lo que esté a su alcance por su nieta, aunque, subrayó, no es su obligación.

“La niña estuvo aquí en Mérida, estuvo casi un mes completo con mis papás, y vamos a ver por ella siempre, pero de ahí a tener que cargar con algo que no te corresponde, este… no, o sea, que me esté pidiendo a mí que yo responda, o sea, de verdad, hasta donde llega”, concluyó.