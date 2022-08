El gesto de admiración de Beyoncé a Madonna del que todos hablan

El esperado regreso de Queen B llegó con una serie de visuales que ¡nos encantaron! Desde verla sobre un caballo con un look súper futurista, hasta con un vestido extra shiny que usó para la listening party de su nuevo álbum en Nueva York.



Esta pieza presentaba grandes detalles a lo largo de toda la silueta, como hombros muy estructurados, mangas largas semi abullonadas y también un lazo XL que daba la impresión de ser la cauda de la pieza. A lo largo de todo el look los elementos shiny estuvieron presentes.



Pero no solo en el vestido, también en los zapatos con grandes aplicaciones. Para complementar, la cantante usó diferentes piezas de Tiffany & Co., entre ellas, unos aretes en platino con diamantes, y un anillo con un diamante de más de 11 quilates. ¿Te gusta?

