Beyoncé es víctima de la piratería; filtran su nuevo álbum ‘Renaissance’

Sabiendo lo celosa que es Beyoncé con respecto a la secrecía en torno a sus proyectos, como sucedió en 2013 cuando lanzó sin previo aviso su álbum homónimo, el que Renaissance fuera filtrado resultó una verdadera sorpresa para la industria de la música.

Apenas la semana pasada, la cantante reveló la lista de canciones del disco, publicándola en sus historias de Instagram e incluye títulos como: “America Has a Problem”, “Alien Superstar”, “Cuff It”, “Thique”, “All Up in Your Mind”, además del primer sencillo “Break My Soul.”

Hasta ahora, la cantante se ha mantenido en silencio en sus redes sociales y no ha dado una versión oficial sobre lo que a todas luces es un grave caso de filtración de propiedad intelectual, incluso en formato físico.