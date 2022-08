Así fue como Brad Pitt enfrentó a Bad Bunny en la película ‘Tren bala’

“Cuando sueñas despierto y trabajas fuerte por ello se pueden cumplir. Sigo siendo un chamaquito soñador, trabajando en Puerto Rico, con muchas ganas de triunfar y de hacer todo lo que tenía en la mente”, dijo el astro de música urbana en entrevista para el programa Ventaneando.

Aunque no es la primera vez que actúa frente a las cámaras, ya que participó en la serie Narcos: México (además de que muy pronto realizará otro gran proyecto cinematográfico ), Bad Bunny vivió un desafío grande al trabajar junto a Brad Pitt en Tren bala.

“Yo creo que el reto más grande es poder cumplir con la expectativa de lo que requiere la escena y no dañarla, como dice uno, pero yo soy alguien que, exactamente, me gustan los retos. Nunca me sentí incómodo en la escena, nunca me sentí menos, todo el mundo, el ambiente de trabajo era de lo más lindo, el director, Brad Pitt también, en todo momento me llevaba de la mano, paso a paso y me hicieron sentir muy seguro”, afirmó el intérprete de 28 años. De la misma manera, el artista dijo que la presión que sentía antes de que el rodaje diera inicio se disipó una vez que comenzó la acción… literalmente.