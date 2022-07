Topanga de 'Aprendiendo a Vivir acusa' al creador de la serie de humillarla

Danielle reveló que el primer día de ensayos, Jacobs reunió a todos los intérpretes para hacerles un par de comentarios sobre sus actuaciones y que, cuando llegó su turno, el creador la avergonzó delante de todos.

Aprendiendo a vivir (Instagram)

"Michael me dijo: 'Danielle, voy a darte tus anotaciones todas a la vez y al final, y voy a darle al resto las suyas individualmente ahora, porque como haga a todos sentarse a escuchar todo lo que te tengo que decir, estaríamos aquí durante horas y nadie volvería a casa".

"Se detuvo en cada una de mis frases y me dijo qué quería, qué estaba haciendo mal y cómo de lento necesitaba hablar", contó en el podcast, además añadió que, cuando Jacobs acabó de darle su feedback, mencionó que "si el próximo día no lo hacía todo de manera diferente, no iba a volver a la serie".

“A partir de ese momento recuerdo que se me llenaron los ojos de lágrimas porque estaba frente a todos. Todos los productores, todos los escritores, todo el elenco y todos los ojos estaban puestos en mí por un segundo”.