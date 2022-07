La gran amistad de Diego Luna y Gael García a través de los años

¿Cuántas veces han trabajado juntos Gael García y Diego Luna?

Y tu mamá también volvió más profunda su amistad, según reveló García Bernal. En una de las escenas se dieron un beso, y explicó que lo difícil no fue besar a un hombre sino a su mejor amigo.

En el año 2005, se convirtieron en socios y emprendieron un proyecto en conjunto, creando la casa productora Canana Films, encargada de títulos como Rudo y Cursi, Soy tu fan y El Búfalo de la Noche.

Luna y Bernal ofrecieron una conferencia de prensa en un hotel de Beverly Hills para promover el estreno de Sin Nombre, ganadora del Festival de Sundance 2009, así como de Rudo y Cursi. (clasos.com)

En el 2008, volvieron a compartir pantalla en la comedia Rudo y Cursi, de Carlos Cuarón. Durante la promoción de la película, ambos se nombraban mejores amigos y Diego Luna aprovechaba contar que Gael no tiene talento ni para el fútbol ni para el canto.

En el 2017, ambos estuvieron presentes en la gala de los Globos de Oro. Gael acudía nominado por segundo año consecutivo gracias a su trabajo en la serie Mozart in the Jungle y Diego en calidad de presentador de una de las categorías, tras el éxito de la película Rogue One: una historia de Star Wars.