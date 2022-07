Esto es lo que piensa Ashton Kutcher de la nueva versión de 'That '70s Show'

Ashton Kutcher regresa al sótano con la nueva versión de la serie que a finales de la década de los 90 lo lanzara al estrellato, 'That '70s Show'. Y no es de extrañar que el actor estadounidense se sienta "nostálgico" de reunirse con el equipo de producción para filmar la nueva entrega que lleva por nombre 'That '90s Show'.

Así lo dijo Ashton en una reciente charla con Entertainment Tonight: "Ya la hicimos. Fue divertido y raro. Fue muy nostálgico y extraño. Volver al sótano... simplemente volver al set fue raro. Y luego estar rodeado de todos, fue simplemente una locura", reveló el intérprete.