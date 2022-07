Cómo Tom Cruise inspiró a Reese Witherspoon en 'Legally Blonde 3'

Witherspoon está enfocada en crear proyectos pensados para y por mujeres, como las series Big Little Lies, The Morning Show y Little Fires Everywhere.

Reese Witherspoon ganó mucha fama con esta película. (Getty Images/©Getty Images 1317632)

La tercera película de Legalmente rubia es coescrita por Mindy Kaling y Dan Goor. Hasta ahora no hay una fecha estimada para su estreno.