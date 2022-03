Así explican a sus hijos Mila Kunis y Ashton Kutcher la invasión rusa a Ucrania

El pasado 3 de marzo, Mila Kunis dijo: “Nací en Chernivtsi, Ucrania, en 1983. Vine a Estados Unidos en 1991 y siempre me he considerado estadounidense. Una americana orgullosa. Amo todo lo que este país ha hecho por mí y mi familia. Pero hoy, nunca he estado más orgullosa de ser ucraniana”.

Ashton Kutcher y Mila Kunis (Getty Images 885288430)

La estrella de Black Swan pasó a llamar a la invasión de Rusia "devastadora", y agregó: "No hay lugar en este mundo para este tipo de ataque injusto contra la humanidad", continuó. Kutcher señaló que "nunca ha estado más orgulloso de estar casado con una ucraniana".

La pareja se casó en julio de 2015 en California, nueve meses después del nacimiento de Wyatt en octubre de 2014. Luego le dieron la bienvenida a Dimitri en noviembre de 2016.