El duro momento que vive 'El Potrillo' tras la muerte de Vicente Fernández

Su hija es su alivio

El pasado marzo Alex y su esposa Alexia Hernández se convirtieron en papás por primera vez. Esto marcó especialmente la vida del cantante, quien mandó a hacer una canción para su hija Mía y que confiesa que lo tiene constantemente entusiasmado.

"Me siento inspirado 24/7, me siento de buenas aunque no haya dormido nada, estoy súper feliz, con ganas de llegar a la casa y estar con mi bebé, es otro rollo", dice. El cantante le dedicó a su hija el tema El mejor regalo, compuesto "a la medida" por El Chico Elizalde.

Además, Mía lo ha ayudado a mantenerse "distraído" del duelo que aún carga de la muerte de su abuelo, quien impulsó su carrera como cantante.

"El duelo ahí sigue aunque cada vez mejor. Mía no me pudo haber llegado en un mejor momento, nos trae distraídos, pero siempre nos acordamos de mi tata (abuelo), pienso en él, que me acompaña a todos lados", finalizó Alex.