Britney canta nueva versión de ‘Baby One More Time’ y ¿se despide de la música?

¿Britney Spears anuncia su retiro de la música?

Estas palabras parecerían indicar que la propia Britney Spears, quien se casó en junio pasado con su novio Sam Asghari, estaría dándose por vencida ante un posible y anhelado regreso al mundo de la música, ya que luego de que por tantos años la obligaron a obedecer órdenes y manejaron su vida, ahora su personalidad se encuentra aparentemente fragmentada y su lucha por recuperar su libertad y retomar su vida de forma independiente le impedirían tener las fuerzas para trabajar y retomar su gran pasión y reactivar su carrera.

Britney Spears y Sam Asghari compartieron la triste noticia en Instagram. (J. Merritt/Getty Images for GLAAD)

“Como dije, lo arruinaron. ¡Todo lo que sabía era ‘No, señora, lo siento!’. Se paraban en mi puerta y me decían que no podía tener las llaves de mi auto y me decían que no podía irme sola. ‘Lo siento señora, tenemos que seguir las reglas’. Me hicieron sentir que no era nada, cada uno de ellos. Como dije antes, me quitaron mis derechos. Se arruinó mi feminidad”, concluyó.