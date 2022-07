¡Niño Ice! El hijo de Michelle Renaud se sumergió en hielos como terapia

“Admiro profundamente a Marcelo , la primera vez que lo metieron a los hielos, fue de una manera inconsciente de golpe y fue muy traumático para él. Siempre que me veía adentro me decía que un día se iba a meter pero que a su tiempo. Hoy me dijo que estaba listo para intentarlo y duro sus 3 min respirando perfecto gozando y hasta riendo. Estoy tan orgullosa de la tenacidad de mi bebé”, destacó Michelle.

Los beneficios de los baños en hielo

El 15 de noviembre de 2021, Michelle Renaud, de 33 años dijo que la terapia de hielos había contribuido a reforzar sus defensas, mejorar su rendimiento deportivo, controlar la ansiedad y aumentar su energía.

Además, resaltó que mejora la calidad del sueño, acelera la recuperación tras el ejercicio, aumenta la fuerza de voluntad y la determinación, incrementa la capacidad de concentración, mejora algunos síntomas de la depresión, reduce la inflamación crónica y aumenta la creatividad.

Michelle Renaud en la terapia de hielos. (Instagram/michellerenaud)

“Yo he notado muchos cambios en mí además de esos. Mejoró la calidad de mi piel, se me quitó la colitis crónica con la que tanto odiaba vivir, si ando tristona, me lleno de endorfinas y salgo feliz. A pesar de estar trabajando tanto y no parar, me llena de energía. Fortalece mi fuerza de voluntad, aunque no lo crean ser consistente me enseña que puedo lograr todo lo que me propongo. No sé si tiene que ver pero no me he enfermado para nada. Puede que esté loca pero creo que rejuvenece y ayuda a quitar la celulitis”, subrayó.

Cabe destacar que la respiración es la base fundamental del Método Wim Hof. Por medio de ésta se inicia una hiperventilación controlada con la que se logra dotar a la sangre de un mayor nivel de oxígeno.

Antes de empezar con el entrenamiento en frío se debe practicar la respiración hasta que quien lo haga, se sienta capaz de llevarla a cabo con cierta facilidad.