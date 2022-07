Eugenio Derbez revela por qué le guarda rencor a Victoria Ruffo

"¿Hay posibilidad de reconciliación entre ustedes dos algún día Eugenio?", le preguntó la conductora Verónica Bastos."Es una buena pregunta. Mira, te voy a ser sincero, una de las razones por las que yo he peleado tanto y he sufrido mucho el tema es por todos los años que dejé de ver a mi hijo. Hay un dolor muy adentro que no es fácil olvidarlo", reconoció Derbez. "No vi la infancia de mi hijo".

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo en el inicio de su romance (Especial)

El protagonista películas como No se aceptan devoluciones y Cómo ser un latin lover señaló que durante muchos años solo pudo estar enterado de lo que sucedía con su hijo a través de lo que se contaba en las revistas.

"Yo me enteré de que estudió piano, me enteré de que estudió karate a través de las revistas de chismes y eso para mí fue muy doloroso y es por eso que sí reconozco que tengo mucho rencor porque me perdí toda la infancia de mi hijo", se sinceró el intérprete de 60 años.



Derbez aseveró que la grabación de la serie De viaje con los Derbez, en la que pudo convivir de una manera especial con todos sus hijos, supuso una terapia para él que le ayudó a "soltar".