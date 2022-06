Para Guillermo del Toro "es bueno ser desobediente"

La buena onda de Memo se notó a través de la gran pantalla de la Sala 2 del Conjunto Santader de Artes Escénicas y sus revelaciones, con respecto a su próximo proyecto, que por lo complejo de su realización, se ha convertido en uno de los más esperados, dejaron más que contentos a los estudiantes y la prensa que lo escuchan muy atentos.

Sin reparo, Del Toro quiso asegurar que su marioneta de madera será muy distinta a la que se ha visto hasta ahora en cualquier adaptación cinematográfica: "Me interesaba mucho que no fuera a favor de las buenas costumbres y la estructura que, a partir de otros Pinocchio, se decía que si eres desobediente es malo".

En su versión para Netflix, Guillermo lo que dice es que "es bueno ser desobediente, es bueno no seguir órdenes. La mayoría de los Pinocchio dice que si te transformas en niño de carne y hueso entonces eres verdadero, y yo no creo en esa transformación, yo creo que para ser quién eres no tienes que traicionar tu naturaleza".

Ese será el core con el que Del Toro dotará a su personaje. "Son cosas muy importantes", aseguró antes de revelar que su adaptación de la historia, "para mí está ligada a El espinazo del diablo, a Nightmare Alley, a El laberinto del fauno… es completamente del imaginario mío".

Este será, comentó Guillermo, un Pinocchio muy "personal. Lo que importa es si me conmueve, si me hace reír, me hace llorar, si lo entiendo. Evidentemente tiene que ver con la vida, la muerte, el amor. Qué es comportarse como un títere y qué es comportarse como un ser humano".

El cineasta reiteró que su cinta estará situada durante el periodo de Mussolini en Italia y ofrecerá reflexiones muy puntuales para quienes quieran verla: "Es preguntarte sobre los humanos que actúan como títeres, ¿qué son?, y los títeres que actúan como humanos, ¿qué son?".