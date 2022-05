Nodal y mamá de Belinda protagonizan enfrentamiento y exponen motivo de truene

Inmediatamente, aparece un cambio repentino de actitud y Belinda responde molesta: “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, se lee en la conversación.

Mensaje Christian Nodal (Twitter)

Christian Nodal posteó este mensaje aunque en hace unos días declaró en una entrevista que su relación con Belinda no había terminado por razones económicas como se había rumorado

“Ni cosas de dinero, ni cosas de todo lo que se habló, se habló de muchas cosas y muchas historias. Lo que expusimos al mundo de mucho amor y muchos momentos bonitos, eso es lo que se tiene que quedar”, dijo en entrevista con Televisa Espectáculos.