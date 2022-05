Gwen Stefani le canta con todo su amor a México (una hora y 20 minutos)

Cómo si se tratara de una británica, Gwen Stefani salió puntual a su cita en el Tecate Emblema y desde las 22:00 horas, en punto, armó una fiesta llena de pop. "Aquí vamos", le dijo a su público mexicano y le regaló The Sweet Escape. Para demostrar su amor por sus fans nacionales intentó hablar en español.

Después de cantar Sunday Morning, en un claro recuerdo a No Doubt, expresó: "Hola México. ¿Están bien? Esta es la situación… Los extrañé chicos y les voy a dar cachetadas por todos lados, ¿están listos? Todos tienen que cantar conmigo, todos juntos en amor". Siguió con una de las favoritas Underneath It All.