Adele pone fin a los rumores de ruptura con su novio

De esta forma, la intérprete de Easy on me, Hello y Someone like you puso fin a los rumores sobre la supuesta ruptura al compartir con sus seguidores algunos aspectos muy íntimos de su vida con su novio Rich Paul.

En la primera imagen, de la serie que Adele publicó en su cuenta de Instagram, la cantante y su novio sostienen lo que parecen ser un par de llaves frente a una casa y, en otra, ella ríe detrás del mostrador de un restaurante McDonald's mientras su pareja la observa desde el otro lado como si se tratara de un cliente, según reportó People.