No fue el covid, sale a la luz el motivo por el que Adele canceló conciertos

Hace unos días, Adele declaró entre lágrimas que era imposible arrancar su residencia en Las Vegas porque gran parte de su equipo estaba enfermo de Covid-19", sin embargo, el diario The New York Daily News afirmó que el verdadero motivo por el que la cantante británica canceló sus conciertos no fue el coronavirus, sino una crisis sentimental con su pareja, el agente deportivo Rich Paul.

Medios como Daily Mail o The Mirror informaron que sus problemas con el agente estadounidense han sido la razón por la que ella no ha podido actuar. Además, fuentes cercanas a la cantante confirmaron que la artista británica se ponía a llorar durante los ensayos e interrumpía muchas de las pruebas para atender las llamadas de su novio.