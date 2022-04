En TikTok creen que la abogada de Amber Heard es fan en secreto de Johnny Depp

Los seguidores de Depp, muchos de los cuales promocionan el hashtag #JusticeForJohnny, que acumuló 245,6 millones de visitas en TikTok hasta el miércoles por la noche, confían tanto en su versión de la historia que algunos ahora especulan que incluso Bredehoft puede estar en una estratagema para probar su inocencia.

El TikToker que lanzó la conspiración de súper fanáticos obtuvo más de 11 millones de visitas en menos de una semana e inspiró un debate que todavía continúa en los comentarios. "Incluso el equipo de Amber está del lado de Johnny", bromeó un espectador de la conspiración sobre que la estrella de Piratas del Caribe tiene "una infiltrada" en el equipo de defensa legal de Heard.

¿Qué pensará Amber Heard de la situación? (Paul Morigi/©Getty Images 1393694801)

"¿Qué pasa si ella lo está haciendo mal a propósito, para que Johnny pueda ganar y realmente le guste?", otro adivinó. "Estoy convencido de que se convirtió en su abogada para verlo", dijo otro usuario sarcástico. Aquellos que esperaban ver a Depp triunfar se sintieron envalentonados por los dudosos hallazgos de los fanáticos.

"No puedo decirte cuánto me reí al ver esto", escribió un aparente seguidor. "Realmente espero que Amber vea esto". Dándole a Bredehoft el beneficio de la duda, un usuario más señaló: “No importa si le gusta o no. Amber la contrató y es su trabajo defenderla”.