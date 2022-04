Amber Heard admite que golpeó a Johnny Depp y le arrojaba objetos

Al ser interrogado acerca del por qué siguió con Amber Heard a pesar de todo lo relatado, Johnny Depp contestó que no se fue porque no quería fallar, además de que durante su relación con la actriz tenía el constante recuerdo de la relación tóxica de sus padres, donde su papá simplemente se iba durante una discusión porque elegía sus batallas.

Johnny Depp (Miquel Benitez/Getty Images)

“Mi padre se quedaba estoico mientras mi madre lo golpeaba. Amber Heard tenía una gran necesidad de conflicto y yo no, así que a veces me escondía en el baño para no discutir”, declaró Depp.

Asimismo, el artista confesó que recordaba su bonita y larga relación con Vanessa Paradis, y por eso creía que él podía rescatar a Heard: “realmente quería intentar que funcionara”.

Pese a todas sus buenas intenciones, en cuestión de un año la actriz se habría transformado en otra persona, convirtiéndose incluso en su peor enemiga, debido a que los insultos comenzaron siendo pequeños, pero que con el tiempo lo degradaron.

Amber Heard (John Phillips/Getty Images)

“Me enviaba a un círculo de depresión. No tenía ni un sólo día feliz porque todo el tiempo me decía lo idiota que era. No tenía derecho a tener ni la razón ni la voz”, explicó Johnny Depp.