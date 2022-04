Amber Heard sufre trastorno límite de la personalidad; afirma psicóloga forense

Por su parte, Johnny culminó cuatro días de declaraciones en los que señaló la "necesidad de conflicto" de su ex pareja y su tendencia a acosarlo y perseguirlo durante sus discusiones a pesar de que él intentaba alejarse.

Depp demandó a Amber por difamación en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, después de que la actriz escribió un artículo de opinión publicado por el Washington Post en 2018 refiriéndose a sí misma como "una figura pública que representa el abuso doméstico".

Johnny Depp y Amber Heard estuvieron casados de 2015 a 2017. (John Phillips)

A pesar de no señalar directamente a Johnny, los abogados del artista dicen que contiene "difamación por implicación" debido a que se refiere a las denuncias de abuso doméstico hechas por la actriz cuando solicitó el divorcio en 2016.

El actor negó haber golpeado a su ex esposa y los abogados de ella dijeron que el actor abusó física y sexualmente de su cliente y que las negaciones de Depp no pueden ser tomadas como reales porque no podría recordar los hechos debido a que a menudo estaba borracho y drogado.