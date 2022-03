Britney Spears quiere recuperar el tiempo perdido: ya planea volver a ser mamá

Si estos primeros intentos no dan los resultados esperados, Sam y Britney no tendrían reparo en recurrir a las técnicas de la fecundación in vitro o incluso a la gestación subrogada, aunque no han trascendido más detalles sobre sus planes en el caso de que opten por alguna de estas dos vías.

"Britney ya está preparando una habitación para el bebé y entrevistando posibles niñeras", dijo la misma fuente, apuntando además que Britney está tomando ácido fólico y una serie de vitaminas especialmente beneficiosas para que su cuerpo gestione de la mejor manera posible un todavía hipotético proceso de gestación.