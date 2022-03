Esto opina Kim Kardashian de la suspensión de Instagram a Kanye West

Según reportes de la prensa estadounidense, Kim Kardashian cree que la reciente suspensión de Instagram de su ex marido Kanye West fue "justa", dijo una fuente a People, "pero su reacción no fue muy dramática. No le dio mucha importancia y bromeó diciendo que necesitaba un descanso por un día".

La persona consultada por la revista agregó: "Es muy impresionante lo tranquila y serena que es capaz de permanecer. Está muy feliz con (su novio) Pete Davidson. Sus hijos lo están haciendo muy bien. Está haciendo todo lo posible para mantenerse positiva y concentrarse en todas las cosas increíbles de su vida".