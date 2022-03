"Se siente muy bien", Kim Kardashian admite que está enamorada de Pete Davidson

A sus 41 años de edad, Kim Kardashian ha perfeccionado el rol de la mujer emprendedora que busca la felicidad y que guarda aún parte de su ingenuidad, sin importar que su estatus de celebridad le exija mantenerse en ese papel y a calcular cada uno de sus movimientos 24 horas al día.

Esta es la primera foto en la que Pete Davidson aparece al lado Kim Kardashian y que es publicada por la socialité. (Instagram/Kim Kardashian)

Por ello, resulta interesante verla hablar de su noviazgo con Pete Davidson en un avance del programa de Ellen Degeneres como si se tratara de una joven inexperta tanto en relaciones personales como en relaciones públicas.

“Tengo las fotos más lindas de nosotros y es como ‘oh, por Dios, somos tan lindos’, pero luego me digo ‘no seas tan desesperada, no publiques demasiado, sólo un vistazo”, dijo Kim en la conversación que grabó con la conductora y que será estrenada esta semana en Estados Unidos.



"Parece que no es oficial hasta que lo publicas", exclamó Kim en la charla sobre el hecho de que hizo oficial su relación con una foto que compartió en su cuenta de Instagram.