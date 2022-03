La última foto de Bob Saget (con un fan) lo muestra sonriente

Después de tomar la fotografía, el valet y el actor hablaron durante unos minutos, antes de que Bob se dirigiera a su habitación y Núñez estacionara su coche.

Orlando, de 21 años, dice que el comediante no tenía lesiones visibles durante su encuentro y que su automóvil estaba en buenas condiciones, lo que descarta cualquier posibilidad de accidente automovilístico.

Esta es la foto que Orlando Núñez se tomó con Bob Saget. (Especial)

"No vi ninguna lesión, no parecía herido, no estaba arrastrando las palabras. Era exactamente como lo recordaba mientras lo veía en la televisión cuando era niño", dijo Núñez a las autoridades.

Si bien su foto también sugiere que Saget no tenía moretones a su llegada al hotel de Orlando, su cuerpo fue encontrado inconsciente en su habitación con un hematoma debajo del ojo.