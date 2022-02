Mariana Treviño y Manuel Garcia-Rulfo actuarán con Tom Hanks en película

Mariana Treviño es una actriz de Monterrey, de 44 años, que saltó a la fama por su participación en la serie de Netflix Club de Cuervos, en la que dio vida al personaje de Isabel Iglesias. En televisión también tuvo una importante participación en la producción de Telemundo 100 días para enamorarnos, la serie Narcos: México y recientemente en la serie de Paramount+ Cecilia.

Por su parte, Manuel García-Rulfo nació en Guadalajara, tiene 41 años y es conocido por su participación en proyectos como From Dusk till Dawn: The Series, Cake, Touch: The Series y Los siete magníficos.

Estudió en Nueva York y en Los Ángeles donde participó en su primer largometraje de cine independiente llamado Maquillaje. Ha trabajado con actores de la talla de Jennifer Aniston, Anna Kendrick, Wilmer Valderrama, Adriana Barraza, Denzel Washington, Chris Patt, Ethan hawke y Paz Vega.