En plena crisis personal, Jason Momoa logra un nuevo 'dream job'

Jason Momoa vive en una Ford UV

Momoa, que saltó a la fama por la serie Game of Thrones (2011-2019) y en los últimos años ha interpretado a Aquaman en las películas de DC Comics, tiene varios proyectos como la serie See y Aquaman and the Lost Kingdom.

Lisa Bonet y Jason Momoa anunciar su sorpresivo divorcio este mes. (Xavier Collin/Image Press Agency/Image Press Agency/Avalon.red)

Jason vive en su camper estacionado en la casa de un amigo en Los Ángeles, después de anunciar su sorpresivo divorcio de su esposa Lisa Bonet este mes. La estrella, de 42 años, que tiene una fortuna de 14 millones de dólares, fue vista saliendo de la camioneta de 750 mil a principios de esta semana, luciendo ropa desaliñada y rasgada.

Según los informes, Momoa estacionó el Ford RV, que usó como alojamiento mientras filmaba su anterior proyecto, en el patio delantero de un amigo, a sólo millas de distancia de la casa de 3.5 millones que solía compartir con Lisa y sus hijos.