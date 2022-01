El profundo significado del anillo de compromiso de Megan Fox

La actriz de 35 años, también compartió la noticia a través de su perfil de Instagram, publicando un clip del romántico momento en el que Kelly le pidió matrimonio. “En julio de 2020 nos sentamos bajo este árbol baniano”, explicó. “Pedimos magia. No nos dimos cuenta del dolor que enfrentaríamos juntos en un periodo de tiempo tan corto y frenético”, escribió Fox.

Megan Fox, quien conoció a su ahora prometido en el set de la película Midnight in the Switchgrass en marzo de 2020 , explicó que "no estaban al tanto del trabajo y los sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero estaban intoxicados por el amor y el karma”, y señaló que después de caminar "juntos por el infierno y de haber reído más de lo que jamás imaginé posible, me pidió que me casara con él y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí… y luego bebimos la sangre del otro”, concluyó.

La actriz de Transformers estuvo casada anteriormente con Brian Austin Green. El actor de Beverly Hills 90210, de 48 años, anunció su separación en mayo de 2020 después de 10 años de matrimonio. Su divorcio aún está en proceso de finalización.