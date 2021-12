Bienvenida Ximena ¡Ya nació la hija de Ximena Navarrete!

Compartimos la felicidad de la modelo que se sinceró con Quién en nuestra edición de agosto de 2020, cuando detalló el difícil trance que enfrentó en 2018 con la pérdida de un niño que también era el más deseado, pero gracias a su esposo Juan Carlos, a sus papás y amigos pudo salir adelante.

De todo lo que ha pasado en los últimos años, eso ha sido lo más difícil para mí. Es bien duro perder un embarazo, que era deseado, esperado, lo intenté trabajar, hacer lo que tenía… y no es que lo superes, pero aprendes a vivir con eso. Tenía cuatro meses de embarazo y sí fue algo bien doloroso Ximena Navarrete, modelo

Con esta foto de la huella de Ximena, su papá compartió que llegó al mundo. (Instagram/Juan Carlos Valladares)

La tapatía expresó que siempre recuerda a su nene como "una estrellita en el cielo, así lo quiero ver, soy muy creyente de que todo pasa cuando debe hacerlo y cuando no… es porque no tenía que venir, entonces, a este punto he entendido por qué no pasó y me acuerdo siempre de mi bebé.

"Fue un proceso, nos enteramos de qué es lo que tenía el bebé, por qué no iba a nacer, que es algo que les pasa a muchísimas mujeres en el mundo, algo completamente normal", comentó Navarrete. Ese padecimiento fue trisomía, una malformación genética que es lamentablemente incompatible con la vida.

Con ese amor por su ángel en el cielo, Juan Carlos compartió su enorme felicidad hoy: "Amor en toda la extensión de la palabra. Así de natural y sincero es el amor que siento por ti mi niña hermosa. Bienvenida mi bebé, yo estaré siempre tan presente como este momento, para cuidarte, protegerte y amarte por siempre! Te AMO con todo mi corazón. XVN 08/12/21 @ximenanr".