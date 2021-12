Tracee Ellis Ross: a sus 49 años es un ícono de estilo y ¡ama la moda!

FS: De eso quería hablar, trabajas mucho con la stylist Karla Welch, me encanta su trabajo y me imagino que debe de ser muy divertido trabajar juntas. ¿Cómo deciden qué looks usar y cómo seleccionan a los diseñadores con los que quieren colaborar?

TER: Nos mensajeamos mucho, o bueno, yo a ella todo el tiempo. Justo ayer en la noche le mandé un mensaje diciéndole que estaba muy emocionada por nuestro play date de hoy. Cuando veo algo que me encanta o en los desfiles de moda, le mando mis looks favoritos, normalmente nos gustan los mismos. Trabajar juntas es muy fácil, fluye mucho. Buscamos lo que nos gusta a las dos, lo que se siente y se ve bien. Tenemos gustos similares, muchas de las mismas referencias old school con las que crecimos, que formaron nuestro estilo, y jugamos con eso. Es una colaboración, claro que yo tengo un gusto particular, pero Karla se dedica a esto, ella sabe lo que está pasando y conoce a todos, así que trae cosas y jugamos a vestirme. Yo solo le pregunto: “¿ya me desvisto?”. Tengo muy claro qué diseñadores me gustan y el hábito de comprar ropa. Muchas veces me quedo con las piezas y tengo un clóset hermoso.

Tracee Ellis Ross para ELLE México (Emily Soto para ELLE México)

FS: Me encanta que digas que juegan. Creo que eso se nota en los looks que usas, muchos con piezas que no todos se atreven a usar.

TER: Literalmente es lo que hacemos y nos emocionamos mucho. Karla y yo no tenemos miedo de las proporciones o a usar mucha tela, muchas de las cosas que me he puesto para la alfombra roja son oversized. A mí me gusta vestir la ropa, no que la ropa me vista a mí, y sé cuando algo se siente bien.

FS: Y eso lo vemos mucho en tus fotos, en las editoriales o en tu Instagram. ¿Cuándo te sientes más tú misma?

TER: Me siento mejor en mis lentes, en pants, en mi casa. Cuando no traigo maquillaje, cuando estoy con mi familia y mis amigos. Cuando estoy relajada. Pero también me encanta el momento de vestirme. Prefiero una sesión de fotos a una alfombra roja, en la alfombra cae una atención extraña sobre ti, es demasiado, y cuando terminas hasta los pies te duelen. Un photoshoot es el paraíso, me encanta hacer fotos. Para este Karla tuvo la increíble idea de hacer una sesión más sexy, no siempre hacemos eso porque nos encanta la ropa, podría llenarme de capas y nunca ver mi cuerpo, pero hoy decidimos usar looks bodycon.