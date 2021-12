Dulce María celebra el cumpleaños de su hija con espectacular fiesta

“Hace un año me convertí en mamá… en tu mamá, mi Lunita, mi guerrera, mi estrella, mi regalote de Dios, mi sueño hecho realidad hace un año te vi por primera vez, pude abrazarte, besarte, sentirte y mirarte”, comenzó a escribir desde su cuenta de Instagram.

“Tan indefensa y tan fuerte a la vez, tan valiente, y sobre todo con el inmenso amor y agradecimiento y honor de que me hayas escogido como Madre desde ese día estaba dispuesta a dar la vida por ti, y así será siempre, el embarazo, el postparto y en la maternidad en si, no todo es color de rosa, pero sin duda es lo mejor que me ha pasado en la vida, ver tu sonrisa cada mañana, ver tus ojitos, alimentarte, verte crecer y formar una familia hermosa con tu papá que tanto amas y tanto amo yo!”, continuó.

Además, le agradeció a su esposo, Francisco Álvarez, por los momentos que han compartido juntos en la crianza de su hija. “@pacoalvarezv eres un regalo y este mundo es mejor porque tú existes ! Feliz cumpleaños María Paula mi niña de las estrellas mi Lunita guerrera TE AMO”, expresó.