Adele contó cómo se reconcilió con su papá antes de que muriera

Otro de los temas dolorosos abordados en la entrevista fue el divorcio de Simon Konecki, padre de su único hijo, Angelo, en el 2019. En la entrevista aseguró que se sintió muy “avergonzada” de que su relación hubiera fracasado, al igual que la de sus padres.

"Me tomo el matrimonio muy en serio y parece que no ... Lo intenté. Estaba tan avergonzada. Casi como si le hubiera faltado el respeto al casarme y luego divorciarme tan rápido", explicó sobre lo culpable que se sentía por su hijo cuando solicitó el divorcio para poder encontrar la felicidad. "Nada tan aterrador como lo que he pasado en los últimos dos años a puerta cerrada", ha afirmado la artista, que acaba de publicar su nuevo disco, 30.

Oprah Winfrey y Adele (Instagram)

Su separación también afectó a su experiencia como mamá. "Es un proceso: el proceso de divorcio, el proceso de ser madre soltera... No ver a mi hijo todos los días no era realmente el plan que tenía cuando me convertí en madre". Todo ello desembocó en una adicción por el alcohol, que por suerte logró superar: "Una vez que me di cuenta de que tenía mucho trabajo que hacer en mí misma, dejé de beber y comencé a hacer muchas cosas para mantenerme centrada".

La artista, que ha llegado a perder 45 kilos, ha asegurado que su perdida de peso se debe principalmente al control de su ansiedad. "Tenía unos ataques de ansiedad terribles tras romper mi matrimonio". La intérprete encontró en el ejercicio físico la mejor manera de controlar esa ansiedad, así que empezó a ir a diario al gimnasio y a veces no solo una vez. La cantante es consciente que su peso podría fluctuar en el futuro, pero es algo que no le preocupa.