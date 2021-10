Hilaria Baldwin rompe el silencio tras accidente de Alec

El actor Jensen Ackles, que también era parte de la cinta también se ha sumado a la ola de comentarios y compartió una entrañable anécdota sobre un encuentro que tuvo con Halyna.

"No estoy seguro de dónde empezar. Ha sido una tragedia de proporciones épicas que aún estamos procesando. A principios de la semana sentí la necesidad de decirle a Halyna cómo de increíble pensaba que era. Le dije lo mucho que me gustaban sus capturas y cómo de emocionante era verla a ella y a su equipo trabajar. De verdad. Se rió y me dijo gracias, dándome un abrazo. Siempre estaré agradecido por ese momento", escribió.