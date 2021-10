Camilo explica por qué eligieron el nombre Índigo para su bebé

"Nos encanta el Índigo per se, la mística y el espíritu que rodea al Índigo, no solo como color sino el significado del mismo. Nos encanta", dijo el futuro papá. "Además, me encanta cómo suena. El acento en la primera sílaba suena muy bien. Me encanta".



Hace unos días también Evaluna explicó que ella creció con una niña llamada Índigo, por lo que siempre pensó en femenino en lo que refiere al nombre, pero que con el paso del tiempo se enteró que tenía miles de significados que pueden aplicar tanto para hombre como para mujer, por lo que eligieron que ese fuera el nombre de su primogénito.