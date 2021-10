Una razón más por la que el reencuentro de OV7 se ve lejano

Hoy Kalimba anunció que formará parte del musical José, el soñador. En conferencia de prensa el cantante aceptó que está emocionado por poder compartir esta aventura en el escenario al lado de Carlos Rivera y de Fela Domínguez; pero esta noticia dejó otra pregunta en el aire: ¿Qué pasará con el reencuentro de OV7?

El intérprete de No me quiero enamorar quiso dejar en claro que ahora que aceptó la invitación del productor Alejandro Gou a sumarse al musical, que cuenta en México con la traducción de Julissa y la dirección de Mariano Detry, no tiene en mente otra cosa, ya que está decidido a enfocarse al 100 por ciento a estrenar.