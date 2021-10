Mariana Ochoa y Érika Zaba anuncian el fin de su relación laboral

La primera tienda la inauguraron Mariana y su hermano Octavio en 2010 y, en 2012, Érika se unió como socia. Sin embargo, según contó Ochoa, debido a que Zaba está tan ocupada en el desarrollo de su propia línea de ropa, Hi Darling, decidió salir de la sociedad.

“La Güera, ahora que abrió Hi Darling, empezó a sentirse un poco estresada, demasiado estresada y venía ya la época de Disfraces de Peli donde, la verdad, siempre le hemos puesto todo el tiempo, a veces ni dormíamos... acomodamos tiendas, unas talachas...”.

Debido a que la temporada alta de ventas se acerca, Érika decidió anunciar su salida del proyecto: “En esta ocasión le dije a Mariana 'Yo me voy a tirar de un puente si este octubre tengo que ayudar en disfraces' porque me siento frustrada de no poder ayudar como quisiera porque estoy con Hi Darling a tope”, explicó Zaba.

Fue por eso que ambas llegaron al acuerdo de que lo mejor era seguir por caminos separdos. “Con Hi Darling, con Emiliano, es que con bebé ya las cosas cambian, le dije: ‘Güera, no te preocupes, hay ciclos para todo, ahorita Hi Darling necesita toda tu atención, no pasa nada, antes que nada somos amigas (…) sí te extraño”, explicó Ochoa. "Ahorita, La Güera solo se quedó con Hi Darling, prefirió salir, por lo pronto, de Disfraces de peli”, añadió.