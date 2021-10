Carlos Rivera y Yuri responden al rumor de que están distanciados

Yuri, en el altavoz del celular de Carlos, quiso compartir por qué ya no estará en José, el soñador: "Hay chismes que se pasan de tueste. En ningún momento pasó que Carlos haya dicho que si yo estaba en la obra, él no participaría, no sé quién inventó eso, no es real. Somos compañeros, nos queremos mucho, hemos y seguimos haciendo muchas cosas como amigos.

"Hace dos semanas estuvimos terminando las grabaciones de La máscara; definitivamente, si fuéramos dos personajes que no nos soportamos, no estaríamos haciendo cosas juntos, es totalmente falso que pidiera que me sacaran", insistió Yuri, quien también comentó que aún está triste porque no subirá al escenario.

La cantante también quiso compartir de viva voz por qué ya no siguió: "Tengo disautonomía, por el Covid-19, y me requerían para ensayar hace unas semanas atrás, ahora ya estoy bien al 80 por ciento, pero para hacer esta obra se requiere de mucho esfuerzo, disciplina, es exhaustiva y hay que estar todo el tiempo en escena, hay que cantar más de 20 canciones".

Por todas esas particularidades, aceptó Yuri, "los doctores me prohibieron que entrara a los ensayos porque la disautonomía provoca alta presión, taquicardia y muchos mareos, la obra requiere de mucha energía, que ahorita no tengo, entonces realmente yo fui la que decidió, aunque agradezco que me invitaran, pero en este momento no lo puedo hacer".