Juan Soler no busca romances ocasionales

El nacido en Argentina, hace 55 años, se definió como un "tipo clásico y conservador", que no busca el escape.

"Yo soy de los que sí se casó para toda la vida, sigo pensando de esa forma, soy clásico. Como no busqué mujer, como no busqué diversión, como no busqué el escape, como mis amigos que decían: 'Vámonos de go***s y a chupar'", contó en entrevista con el programa de YouTube Isabel Lascurain Abre la caja de.



Juan Soler declaró abiertamente el tipo de relación que busca para su vida: "No quiero una mujer ocasional, no quiero eso, no soy eso aparte, nunca fui eso. Sí me declaro un tipo clásico y conservador. Sí quiero mi mujer es mi familia. Mi familia es mi eje y es lo que realmente siento".