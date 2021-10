Tras fuerte lesión, Harrison Ford vuelve al rodaje de 'Indiana Jones'

Se trata de la quinta parte de una saga que se detuvo en 2008 con "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal", tras las aclamadas "Raiders of the Lost Ark" (En busca del arca perdida, 1981), "Indiana Jones and the Temple of Doom" (Indiana Jones y el templo maldito, 1984) y "Indiana Jones and the Last Crusade" (Indiana Jones y la última cruzada, 1989).

Harrison Ford (Getty Images)