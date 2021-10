Cumple Joy un sueño, en Disney, junto a su familia

"Coco está revisitada de una forma muy bonita porque evidentemente la película habla mucho de la cultura mexicana, pero en el sonido metieron mucho a Latinoamérica", explica Joy en entrevista desde Disney World previo al estreno del show, que coincide con el inicio de La Celebración más Mágica del Mundo, por los 50 años de este resort en Florida.

Cuando Luis Fonsi la llamó para colaborar, Huerta no dudó: "Cantar juntos y para algo tan increíble como es Disney y representando cada quien nuestra cultura está increíble”, cuenta la cantautora mexicana. "Le dije, 'antes de que me digas ya sabes que lo que quieras I'm in' porque ya nos había pasado así con él, y es un tipazo que quiero muchísimo".

Para Joy ser parte de Harmonious y poder contribuir a cambiar el mundo desde su lugar es uno de sus sueños cumplidos, asegura. "Esos sueños que a mí me hacen falta (lograr) es cómo puedo yo cambiar al mundo desde donde estoy. Y también está la parte de fantasía, en la cual te puedes desconectar un poquito de las cosas que pasan.

"Que a lo mejor no son la mejores, pero como que hace falta también recargar el corazón con un poquito de sueños y creer en la magia de vez en cuando", abunda Huerta.

Comparten amor por Disney

"Yo vine aquí a mi luna de miel con mi esposa hace tres años. Entonces venimos tres años después, y dos hijos después, a celebrar de una manera completamente distinta", platica Joy, quien se dice fan de Disney y disfruta mucho los parques.