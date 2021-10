Diego Luna habla sobre el ejemplo que quiere dar a sus hijos

"De pronto te ves (en tus hijos) y es un espejo, y tu ejemplo importa muchísimo. Yo sí quisiera no ser indiferente ante lo que pasa frente a mí. La capacidad que tenemos de afectarnos, de interesarnos, de la curiosidad es el ejemplo que hay que dar. Para mí es importante hablar de la capacidad que tenemos, el poder que tenemos.

"En el momento en que encontramos a alguien que piensa como nosotros, que comparte una preocupación ese poder se multiplica. El poder de los número está comprobado: probablemente, si tú gritas no pase mucho, pero si gritamos al unísono nos van a hacer caso", dijo Diego al recibir el Premio Platino de Honor 2021, en Madrid.

"Eso es lo único que puedo hacer realmente y lo único que puedo dejar: que la gente que quiero y me rodea me vea ser quien quiero ser. Yo no quiero ser alguien que se aísle una vez más, que sea indiferente; al revés, quiero ser alguien que pueda sentirse parte de un cambio, el que sea", expresó Luna en conferencia de prensa.

Ecología, desigualdad social, violencia contra la mujer son apenas algunos de los tópicos que ha desarrollado el último año y los que, dijo, no puede ser indiferente. "Que la honestidad a acompañe mi trabajo. Eso, para mí, sí es una regla", expresó el actor en las actividades de los Premios Platino a lo mejor del cine y televisión en Iberoamérica.

"Si entiendo por qué estoy contando una historia, si estoy siendo consecuente con lo que me produce contar esa historia eso se nota y ya hace del entorno un mejor lugar, por lo menos mi entorno de trabajo. Porque me equivocaré muchas veces, pero si entiendo por qué me equivoqué, entonces no es tan grave", reflexionó Diego.

El balance

Al recibir el premio a su trayectoria, Luna aseguró que no existe un momento específico y romántico que defina su carrera, pero sí se siente satisfecho con el camino que aún recorre y que lo ha llevado a protagonizar filmes como Rogue One: A Star Wars Story y series como Narcos México o dirigir la películaAbel.