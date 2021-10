Diego Boneta revela que está listo para olvidarse de ‘Luismi’

El suspiro de Diego se antoja como de alivio. De hecho, en rueda de prensa revela que la última temporada fue lo más duro que le ha tocado en su carrera: “Lo más difícil fue salir del personaje de tiempo presente de la tercera temporada. Déjate tú de Luis Miguel, de todo lo que hecho.

"No hay nada que ni se le acerque, empezando por las seis horas diarias de maquillaje, no había un milímetro de mi cara que no estuviera cubierto de prótesis, las manos, botarga de cuerpo completo... jornadas de 16 a 18 horas. ¡Fue muy duro!", recuerda Boneta.

En la charla no sólo revela que para la última entrega — que se estrenará en México el próximo 28 de octubre— tuvo que subir ocho kilos, sino que se quedó con tics referentes a su interpretación de El Sol.

"Lo más difícil fue en la primera temporada porque como el diastema nunca me lo quitaron fue una cosa permanente mientras rodaba. Era muy raro porque llegaba a la casa y seguía en personaje, me veía al espejo y me seguía viendo como Luis Miguel", recuerda Diego.